The following area Southcentral Kentucky Community and Technical College students were named to the dean’s list and president’s list for the fall 2020 semester. To be named to the dean’s list, a student must have been a full-time student and attained a grade-point average of 3.5 or higher on a 4.0 scale. To be named to the president’s list, a student must have been a full-time student and attained a 4.0 grade-point average
President’s list students are designated by an * after their name
Honored by county of residence are:
- ALLEN COUNTY: Linzee Michelle Boyer*, Kasarah Grace Bullington, Dalton James Collins*, Jenna Leigh Creasy, Gracyn M. Ford, Natalie Dawn Groce, Timothy Kyle Hinton*, Carter Ryan Holland, Bryce Franklin Johnson, Caroline Reed Jones*, Jaelyn Elizabeth Keen, Lauren Kathryn Kirtley*, Harley Rae Merritt*, Reymond Joseph Ouellette*, Zaide-Jade Rayatta Pinson, Sheryl Ann Raines*, Maggie Kay Sadler, Keighley Noel Smith, Alexis Stewart, Terry W. Tucker, Sarah Bethany Weaver, Gracie Lynn Weger*, Kelly Wayne Weger* and Jamie Nicole West.
- BARREN COUNTY: Andria Star Adams, Thomas Allbright*, Samantha Paige Allen*, Cody Michael Blakley*, Kayla Cheyenne Boyd*, Danielle Nicole Bunch*, Michael Bronson Butler*, Megan Francis Coomer, Aaron Wayne Fisher*, Richard Steven Furlong*, Sarah Elizabeth Garrett, Kaylee Rae Greer*, Rebekah Faith Haddix, Molleigh Hammer*, Scotty A. Harper*, Taylor Allie Hensley, Joshua R. Hiser, Joseph Jay Logsdon*, Rebecca Lee Logsdon, Charles Wyatt Lyles, Sean Matos, Juan Lewis Harris Montalvo, Jason A. Pedigo, Trent Allen Pendygraft*, Justin Blain Pippin, Shane Rumph, Andrew Blake Saltsman*, Megan Rhea Sherfey, Sawyer Hampton, Shirley, Madison Lee Shirley, Emily Marie Shouse, Haleigh Nicole Simmons, Straddie Allie Simpson*, Hope Amber Snyder, Kalei Jo Carrie Staples*, Delaney Paige Stinson*, Matthew Thompson*, Athena Rosalinda Torres*, Ethan Scott Turner, Mark A. Vance*, Kaitlynn N. Vaughn, Gary Richard Warner III, Zackary Lane Wilson, Lakresia E. Wingo, Nicole Lynette Wood, Hope Wright and Brittany Wynn.
- BUTLER COUNTY: Jenna Nicole Burden, Duane Kieth Daniel*, Andrew Daudelin*, Maggie Grace Dotson, Haley Lavelle Drake, Ashley Nicole Fishburn*, Carl Turley Fowler*, Briar James Gates, Hunter Taft Gates, Samantha Kay Henderson, Brinkley Eden Hunt, Chloe Elizabeth Jenkins*, Haley Nicole Johnson*, Easton Cole Phelps, Brittany Qualls*, Michael Cyle Rubino, John Washer* and Chelsea Renee Woosley.
- EDMONSON COUNTY: Joey Michael Bailey*, Mary Emma Booker, Ryan Neal Davis*, Jessica Nicole Denton, Keely Eden Doyle, Benjamin Anthony Elmore, Britani Renea Gipson*, Jonathan Dylan Hollis*, Janie Lou Hunt*, Gavin Michael Rose* and Shatella Mari Vincent.
- HART COUNTY: Hugo Devin Arce-Santamaria, Jessica Fish, Breeanna Gayle Lawless, Ross Overfelt, Christian Lucas Peck and Lori M. Perkins.
- LOGAN COUNTY: Bradley Steven Allred, Sydney Grace Austin, Heather Nicole Beadnell, Bradley W. Bedwell*, Brandy Lee Bell*, Tabitha Jean Bellar*, Zachary Berry, Camden Bradley Bond*, Cory Burton*, Morgan Dearmond, Ellen Delaney, Sierra Chambrae’ Dunn*, Jordan Joseph Foster, David Layton Garrett, Lyndsey Nicole Gregory, Ethan Willis Haley*, Mason Lane Haley*, Mercedes Harrison, Jaron Matthew Head, Margaret Marie Hostetler*, Rebekah Cheyanna Hughes*, Charles Maxwell Jones*, Cheyenne Mercedes Kazinski, Sydney Lee, Lindsey Denise Mayhugh, Addie Mosier, Jonathan Alan Mullins*, Madison Nash, William Cole Newman, Alexis Pacheco, Jovani Pacheco, Gracie Anlynn Richey*, Allison Leeann Sadler, Dominic Vincent Sandlin*, Julia Marie Schlabach, Matthew Tyler Smith*, Trevor Drew Whitney, Nicholas Allen Wooden and Arika Taylor Wright.
- SIMPSON COUNTY: Isabela Tomas Alonso, Christina Jo Alderson, Haley Marie Allen, James W. Belcher, Jasmine Danielle Blackburn, Haleigh K. Brown, Cheyenne Renee Combs, Jacqueline M. Craig*, Avoe Catherine Fraser, Whitney Paige Freeman, Sandra A. Gibbs, Linda CarolHall*, Zaid Alexander Hendi*, Manzell Henry, Selena Lynn House*, Jerika Dawn Huff, Chase Ryan Johnson, Makayla Nelson, Carl Logan Schaefer*, Madalyn Elizabeth Squires, Kaysten Presley Thomas*, Jessica Katherine West and Autumn Laynie Whiles.
- WARREN COUNTY: Issa Akili, Theophilus Amoah*, Anthony Jacob Anderson, Philip Blake Anderson*, Amber L. Armstrong*, Patricia Marie Arnold, Brock Andrew Aspley, Anna Bachman*, Mason A. Baez, Miranda Bain*, Nathaniel Vernon Barnes, Adarius Barnett*, Jessica Barton, Mathew Dean Bayer*, Peyton Marie Belcher, Brenden J. Besner, Thomas Warren Bivins*, Caroline Blaine, Karis Bogle, Stephen Clayborn Bogle, Thomas Chasz Bohannon, Katelyn Jaye Borowski*, Charles Kevin Brassell*, Steven Russell Breeden*, Christopher Brian Browning, Dakota Ciarra Bryant*, Dinah Jaclyn Bushnell*, Reid Cannon, Madison Kate Carlisle*, Ana Castillo, Erin Nicole Chumley*, Laclair Cofer, Nicole Marie Collins, Kayla Marie Cowles, Kelsey Rena Cox, George Bernard Craven, Ethan Cruz, Keelyah Anthony Robert Davis, Ermina Dervisevic, William Thaddeus Lee Devlin, Ethan Cooper Dexter, Andrea Paola Diaz*, Jeremy Dick*, Ciin San Dim*, Sarah Bethany Downing*, Grace Katharine Drexel*, Olivia Dulak*, Cory Preston Dyer, Erick Anderson Escobar, Audrey Evans, Samuel Lindstedt Favela*, Michael David Feddersen, Daniel Blake Fite, Ian Mattew Fleischman*, Reagan Renea Fletcher*, Erin Marie Flora*, Ashley Florio-Bundy, Amanda Gail Folkner, Hannah Forshee, Zachary Fitzgerald Fournier*, Rebecca Lynn Frank, Trevor J. Fratus*, Treyonna Marie Gamble, Zachary Denton Gibson, Laura Ashton Goad, Sarita No Gole, Carmen Gloria Gonzalez*, Dominique Lashawn Grainger, Katelynn Gregory*, Spencer N. Gross*, Brisa Guzman*, Bethany Haley*, Cole Xavier Haller*, Amanda Nichole Hamblen, Bodie Hammer, Alexandria Sally Hampton*, Kendra Lee Hargis, Ciera Harrod*, Sara Harwood, Michael Hatfield*, Sarah Beth Hayter*, Morgan Healey*, Allison Leigh Hendrick*, Emily Renee Hendrick, Julissa Lizbeth Hernandez*, Jacob William Highbaugh, Daniel Himmelbrand, Eric Allen Horner*, Brandon K. Howard, Jana C. Howard, Mayme Grace Hunt, Kamal Abdulameer Hussein, Colbren Keith Inglis*, Grace Lindsey Jewell, Ashley R. Johnson, Brandy Ann Johnson, Madalyn Danielle Johnson, Emma Irene Johnston*, Symia Bre’shandria Dashae Jones, Jozlynn Layne Jordan, Anthony Lee Kemble*, Kaylan Nicole Kempf, Alexis Jewell Key, Renee Elizabeth King*, Terry Mitchell Kinser*, Jason Scott Konsler, Kelli Lynn Kreider*, Parker Gentry Langford*, Daisey Raine Lessenberry, Dustin Lindsey, Jon Brock Lopez, Olivia N. Love, Raven Olivia Lucas*, Jennifer Maali, Peter Ross Mackinnon*, Emily Marshall, Anthony Justin Mason*, Laurel Joelle Mather* Lal Pek Mawi*, Jocelyne Mccaskill*, Olivia Mccaskill*, Haley Leeann Mckee, Brittany G. Mckinney, Olivia Maegan Grace Mcmurtry*, Cameron Steele Mefford, Matthew Mellencamp*, Lillian Grace Minnicks*, Prah Mo, Colin William Mooney*, Carolyn Jean Moore*, Angelica Murray*, Amina Mustafic, Enisa Mustafic, Maggie Lee Nance*, Gabrielle Elise Neimeier, Josiah Nelson*, Rebecca Leigh Novark, Elizabeth Vung Nuam*, Elise Mackenzie Oppelt*, Reena Patel*, Kara Pedigo*, Rebecca Perkins, Katelyn Arionna Phelps, Triston Glenn Phelps, Miranda Phillips*, Liberty May Pinon*, Zachary Thomas Pollard, Cody A. Potts, Jaysie Ann Pretrick, Haley Nicole Pridemore*, Calan B. Ray, Indiya Reed, Angel E. Richardson, Zaria L. Richardson, Adam Michael Riley, Nivene Rizkallah, Baylee Collin Roberts, Marisela Noemy Rodas*, Melissa Rodas, Karina Murrieta Rodriguez*, Mary Elizabeth Russell, Bryanna Shailyn Saenz, Abigayle Marie Saltsman*, Cassandra Dawn Saltsman*, Daniel Wade Sansom, Hunter Dawson Sawyers, Jeffry Schlabach, Sarah Rose Scifres, Timothy Lukas Secula, Steven Selestino, Sadie Adele Seymour*, Kristina Michelle Shannon*, Natalie Paige Shelton, Seth Riley Shelton, Kristen Siegle, Suzana Simic, William Barnett Simms, Chad Somerville*, Heather Rae Sowders*, Amanda Nicole Stevens, Shelby Stewart*, Jonathan Styles*, Charlie Lee Sun*, Christ Yogesh Tailor*, Lucas Jamaal Tardy, Alex Ray Taylor, Halie Marie Taylor, Jacob Alan Thacker, Francisco A. Cortez Thomas, Zachary Austin Tompkins, Donard Trowbridge, Johnathan Cole Turner, Jonathan Lynn Ulrich, Yuly Janeth Valencia-Hernandez, Josue Enrique Valladares, Jonah Clay Vance, Ivan Scott Vanderpool*, Aaron Daniel Wallace*, Lubunga Dieudonne Wasaidy, Thomas Martin Wathen, Cari Wilcox, Chaz Michael Wilson*, Makayla Ann Wilson*, Erick Dalton Woods*, Duncan Phillip Woosley* and Leigh Ann Young.