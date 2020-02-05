Dollar General’s newest store at 2371 Plano Road in Bowling Green is now open.

Dollar General celebrated the store’s official grand opening Saturday with prizes and special deals.

Dollar General stores offer convenience and value to customers by providing a focused selection of national name brands and private brands of food, housewares, seasonal items, cleaning supplies, basic apparel and health/beauty products.

Traditional Dollar General stores employ six to 10 people.

Dollar General operated 16,094 stores in 44 states as of Nov. 1.

​– Follow business reporter Don Sergent on Twitter @BGDNbusiness or visit bgdailynews.com.

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