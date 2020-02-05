..HEAVY RAINFALL EXPECTED ACROSS PORTIONS OF CENTRAL KENTUCKY
TONIGHT...
.AN ADDITIONAL ONE TO TWO INCHES OF RAIN ARE POSSIBLE ACROSS THE
FLOOD WATCH AREA FROM LATE THIS AFTERNOON THROUGH TONIGHT. THIS
RAIN FALLING OVER AREAS THAT RECEIVED SOAKING RAINS TUESDAY MAY
LEAD TO AREAL FLOODING.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH
THURSDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF SOUTH CENTRAL KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAIR, ALLEN, BARREN, CASEY, CLINTON, CUMBERLAND,
EDMONSON, GREEN, HART, LINCOLN, LOGAN, METCALFE, MONROE,
RUSSELL, SIMPSON, TAYLOR, AND WARREN.
* FROM THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* THIS RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW-LYING AND POOR
DRAINAGE AREAS. THE RAINFALL WILL ALSO LEAD TO RISES ON AREA
CREEKS AND STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS FOR AREAS SOUTH OF A MAMMOTH CAVE NATIONAL PARK
TO LEBANON TO RICHMOND LINE.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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