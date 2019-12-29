...HEAVY RAINFALL EXPECTED ACROSS PARTS OF SOUTH-CENTRAL INDIANA
AND CENTRAL KENTUCKY OVERNIGHT THROUGH SUNDAY NIGHT...
.WIDESPREAD MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED
ACROSS SOUTH-CENTRAL INDIANA AND CENTRAL KENTUCKY OVERNIGHT
THROUGH SUNDAY NIGHT. TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES ARE
POSSIBLE. THIS RAINFALL MAY LEAD TO FLOODING ISSUES IN SOME AREAS.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY EVENING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF INDIANA AND KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN INDIANA, CLARK, CRAWFORD, DUBOIS, FLOYD, HARRISON,
JEFFERSON, ORANGE, PERRY, SCOTT, AND WASHINGTON. IN KENTUCKY,
ADAIR, ALLEN, ANDERSON, BARREN, BOURBON, BOYLE, BRECKINRIDGE,
BULLITT, BUTLER, CASEY, CLARK, CLINTON, CUMBERLAND, EDMONSON,
FAYETTE, FRANKLIN, GARRARD, GRAYSON, GREEN, HANCOCK, HARDIN,
HARRISON, HART, HENRY, JEFFERSON, JESSAMINE, LARUE, LINCOLN,
LOGAN, MADISON, MARION, MEADE, MERCER, METCALFE, MONROE,
NELSON, NICHOLAS, OHIO, OLDHAM, RUSSELL, SCOTT, SHELBY,
SIMPSON, SPENCER, TAYLOR, TRIMBLE, WARREN, WASHINGTON, AND
WOODFORD.
* THROUGH SUNDAY EVENING
* MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAINFALL OVERNIGHT THROUGH SUNDAY
NIGHT. RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS IS POSSIBLE.
* THIS RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW-LYING AND POOR
DRAINAGE AREAS. THE RAINFALL WILL ALSO LEAD TO WATER RISES ON
AREA CREEKS AND STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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