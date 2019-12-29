An Owensboro newspaper reported Christmas Day 1915 that two brothers-in-law entered into a duel over a domestic issue. While duels were common in the Wild West in the previous century, they were not common in Warren County.

Lawrence Thomas, a farmer, was having marital issues with his wife and he took their young son to stay with his father. The wife’s brother was sent to get the child from Thomas’ father when he met his brother-in-law in the street. Thomas fired the first shot and the brother-in-law retaliated. Mr. Thomas was killed in the duel.

– “Way Back When in Warren County” is compiled by researchers at the Warren County Public Library and appears twice weekly in the Bowling Green Daily News. For more information about the library, visit warrenpl.org.

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