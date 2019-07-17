Bowling Green's Ben Baldwin has been named Old American Insurance Co. vice president for sales, according to a new release from the company.

Baldwin has served Bankers Life and Casualty as a branch sales manager and managing director. He served RBC Liberty Insurance/Royal Bank of Canada Financial Group as a regional vice president before moving to Physicians Mutual Insurance Company as senior vice president of agency and A Kemper Life and Health Co. as an executive consultant. Most recently, he served as field sales leader of Allstate Insurance.

Baldwin graduated from Western Kentucky University.

– Follow News Director Wes Swietek on Twitter @BGDNgovtbeat or visit bgdailynews.com.

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