A man suspected of involvement in a Logan County shooting was arrested Wednesday in Tennessee.

Russell McCarley Jr. was arrested near Clarksville on charges of attempted murder, possession of a handgun by a convicted felon, first-degree wanton endangerment, tampering with physical evidence and fourth-degree assault, according to the Russellville Police Department.

McCarley was wanted in connection with an incident Saturday in which Warren Bullard was shot during an altercation in Russellville.

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