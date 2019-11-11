A head-on crash in Butler County resulted in the death of a Smiths Grove teenager.

Kentucky State Police said troopers received a call for service at 1:08 p.m. Sunday from the Butler County Sheriff’s Department to assist at the scene of a two-vehicle crash.

A 2015 Ford pickup truck driven by Paul D. Hensley, 72, of Hazard, was traveling south on Reedyville Road when it crossed the center line into the path of a northbound 2005 Ford pickup truck driven by Robert B. Combs, 18, of Smiths Grove.

Combs was pronounced dead at the scene.

Hensley was flown to a Louisville hospital for treatment of his injuries.

— Follow courts reporter Justin Story on Twitter @jstorydailynews or visit bgdailynews.com.

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