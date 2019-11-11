...SLICK SPOTS EXPECTED TONIGHT AND TOMORROW MORNING...
.A STRONG COLD FRONT WILL PUSH THROUGH THE REGION THIS AFTERNOON
USHERING IN MUCH COLDER TEMPERATURES BY THIS EVENING. ONGOING
RAIN WILL CHANGE OVER TO SNOW THIS EVENING FROM NORTH TO SOUTH
WITH SOUTHERN INDIANA SEEING THE CHANGEOVER BY SUNSET AND THEN
MUCH OF NORTHERN KENTUCKY SEEING THE CHANGEOVER THIS EVENING.
WHILE TEMPERATURES WILL SHARPLY FALL THIS EVENING, THE WARM
GROUND TEMPERATURES WILL LAG BEHIND BY SEVERAL HOURS. THE SNOW
THIS EVENING MAY FALL HEAVY ENOUGH AT TIMES TO COVER ROAD
SURFACES TEMPORARILY. HOWEVER, MUCH OF THE ACCUMULATION WILL
MAINLY BE FOUND ON ELEVATED AND GRASSY SURFACES. AS THE
PRECIPITATION ENDS AFTER MIDNIGHT, RESIDUAL MOISTURE ON THE
ROADWAYS MAY REFREEZE. OVERPASSES AND BRIDGES WILL BE THE FIRST
TO SEE IMPACTS SINCE THEY HAVE MUCH MORE EXPOSURE TO THE COLD
AIR. THE REFREEZING ON THE ROADWAYS MAY BE OFFSET DUE TO STRONG
NORTHWESTERLY WINDS THAT WILL BE SEEN BEHIND THE FRONT. NORTHWEST
WINDS OF 10-15 MPH WITH GUSTS TO 25-30 MPH WILL BE POSSIBLE AND
WILL HELP DRY OFF THE ROADS. HOWEVER, IN AREAS THAT ARE SHELTERED
FROM THE WIND, ICY SPOTS MAY BE FOUND LATE TONIGHT AND TUESDAY
MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM EST /5 PM CST/
THIS EVENING TO 8 AM EST /7 AM CST/ TUESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE
INCH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL AND SOUTH
CENTRAL KENTUCKY.
* WHEN...FROM 6 PM EST /5 PM CST/ THIS EVENING TO 8 AM EST /7 AM
CST/ TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE TUESDAY MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO AND YOUR LOCAL MEDIA FOR THE
LATEST UPDATES.
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