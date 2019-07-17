...HOT AND HUMID CONDITIONS EXPECTED THURSDAY INTO THE WEEKEND...
...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 2 PM EDT /1 PM CDT/
THURSDAY TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED AN
EXCESSIVE HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 PM EDT /1 PM
CDT/ THURSDAY TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ SUNDAY. THE EXCESSIVE HEAT
WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TEMPERATURE...HEAT INDICES RANGING FROM 100 TO AS HIGH AS 110
DEGREES WILL BE POSSIBLE EACH AFTERNOON FROM THURSDAY INTO
SUNDAY, WITH THE HIGHEST HEAT INDICES ALONG AND WEST OF I-65.
* IMPACTS...SEVERAL DAYS OF HEAT INDICES NEAR OR ABOVE 105
DEGREES COULD HAVE A CUMULATIVE IMPACT ON SOME INDIVIDUALS,
ESPECIALLY THOSE WHO ENGAGE IN PROLONGED OUTDOOR WORK OR OTHER
ACTIVITIES. ALSO, CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES
IN A MATTER OF MINUTES. NEVER LEAVE PETS, CHILDREN, OR THE
ELDERLY UNATTENDED IN PARKED VEHICLES. THE EXTENDED PERIOD OF
HIGH HEAT AND HUMIDITY CAN WORSEN THE EFFECTS OF HEAT STRESS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS...IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF DANGEROUSLY
HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES
AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN
AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN... AND CHECK UP ON
RELATIVES AND NEIGHBORS.
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