Bowling Green - Patricia Richardson, 66, passed away on December 15, 2019.
Visitation will be 4-8 p.m. on Wednesday and 11 until the service at 1:00 p.m. on Thursday at the J.C. Kirby & Son Broadway Chapel. Burial to follow in Fairview Cemetery.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A * FLOOD ADVISORY FOR... NELSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... ANDERSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... CLARK COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... LARUE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... MARION COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... SIMPSON COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... JESSAMINE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NICHOLAS COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... CASEY COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... ADAIR COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... EDMONSON COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... LINCOLN COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... WOODFORD COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BOURBON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... MADISON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... GARRARD COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... HART COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... TAYLOR COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... MERCER COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... GREEN COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... MONROE COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... ALLEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... WASHINGTON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BOYLE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... FAYETTE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... METCALFE COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... * UNTIL 1030 PM EST/930 PM CST/. * AT 431 PM EST/331 PM CST/, THE PUBLIC REPORTED HEAVY RAIN IN MUCH OF CENTRAL KENTUCKY DUE TO THUNDERSTORMS. LOCALLY HEAVY RAIN IN EXCESS OF 2 INCHES HAS ALREADY OCCURRED IN SOME LOCATIONS, RESULTING IN MULTIPLE INSTANCES OF MINOR FLOODING. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... LEXINGTON, BOWLING GREEN, RICHMOND, LIBERTY, NICHOLASVILLE, WINCHESTER, DANVILLE, GLASGOW, CAMPBELLSVILLE AND VERSAILLES. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 INCH OR MORE IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING ACROSS MORE OF THE AREA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A * URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR... SOUTH CENTRAL CLARK COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA... SOUTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL INDIANA... SHELBY COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... LOGAN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... NELSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... MEADE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... ANDERSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN LARUE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN SIMPSON COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... GRAYSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN NICHOLAS COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... FRANKLIN COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN EDMONSON COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... NORTHERN WOODFORD COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BUTLER COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN BOURBON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY... OHIO COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... OLDHAM COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... HENRY COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... JEFFERSON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... HARDIN COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BULLITT COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... HARRISON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... SPENCER COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... SCOTT COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... SOUTHEASTERN HANCOCK COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... SOUTHEASTERN TRIMBLE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... NORTHWESTERN WASHINGTON COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... BRECKINRIDGE COUNTY IN CENTRAL KENTUCKY... * UNTIL MIDNIGHT EST TUESDAY/1100 PM CST MONDAY/. * AT 556 PM EST/456 PM CST/, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN THAT WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... LOUISVILLE, GEORGETOWN, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, JEFFERSONVILLE, JEFFERSONTOWN, ST. MATTHEWS, SHIVELY, SHELBYVILLE AND BARDSTOWN. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA THROUGH LATE EVENING. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. IN HILLY TERRAIN THERE ARE HUNDREDS OF LOW WATER CROSSINGS WHICH ARE POTENTIALLY DANGEROUS IN HEAVY RAIN. DO NOT ATTEMPT TO CROSS FLOODED ROADS. FIND AN ALTERNATE ROUTE. &&
...FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT... THE FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR * PORTIONS OF EAST CENTRAL KENTUCKY, NORTH CENTRAL KENTUCKY, AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST CENTRAL KENTUCKY, BOYLE, CLARK, FAYETTE, GARRARD, JESSAMINE, MADISON, AND MERCER. IN NORTH CENTRAL KENTUCKY, WASHINGTON. IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY, ADAIR, ALLEN, BARREN, CASEY, CLINTON, CUMBERLAND, EDMONSON, GREEN, HART, LINCOLN, LOGAN, MARION, METCALFE, MONROE, RUSSELL, SIMPSON, TAYLOR, AND WARREN. * THROUGH LATE TONIGHT * MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAIN IS EXPECTED NOW THROUGH LATE THIS EVENING. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE LIKELY. * THIS RAINFALL WILL RESULT IN FLOODING NEAR SMALL CREEKS AND STREAMS, AND IN LOW-LYING AND POORLY-DRAINED AREAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP. &&
Bowling Green - Patricia Richardson, 66, passed away on December 15, 2019.
Visitation will be 4-8 p.m. on Wednesday and 11 until the service at 1:00 p.m. on Thursday at the J.C. Kirby & Son Broadway Chapel. Burial to follow in Fairview Cemetery.
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