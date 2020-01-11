THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
MONROE COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
SOUTHEASTERN SIMPSON COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
ALLEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
CENTRAL WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
BARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
SOUTHWESTERN METCALFE COUNTY IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY...
* UNTIL 545 PM CST.
* AT 240 PM CST, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
BOWLING GREEN, GLASGOW, SCOTTSVILLE, TOMPKINSVILLE, PLUM SPRINGS,
MOUNT VICTOR, CRESTMOOR, SMITHS GROVE, GAMALIEL AND OAKLAND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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