Former Western Kentucky standout men's golf player Billy Tom Sargent dropped back to a tie for 37th after two rounds of the Southern Amateur Championship on Thursday in Little Rock, Ark.

After firing an opening-round 66 to claim sole possession of second place in the first round, Sargent struggled to a 77 in the second round. After two days, Sargent is at 1-over par 143 and seven shots off the lead. Sargent made the cut for the final two rounds of play.

Houston's Walker Lee leads the tournament by one stroke with a 6-under 136.

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