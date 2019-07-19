...HOT AND HUMID CONDITIONS EXPECTED INTO THE WEEKEND...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM
CDT/ SUNDAY...
* TEMPERATURE...HEAT INDICES RANGING FROM 100 TO 110 DEGREES
WILL BE POSSIBLE EACH AFTERNOON FROM TODAY THROUGH SUNDAY.
* IMPACTS...MULTIPLE DAYS OF HEAT INDICES NEAR OR ABOVE 105
DEGREES COULD HAVE A CUMULATIVE IMPACT ON SOME INDIVIDUALS,
ESPECIALLY THOSE WHO ENGAGE IN PROLONGED OUTDOOR WORK OR OTHER
ACTIVITIES. ALSO, CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES
IN A MATTER OF MINUTES. NEVER LEAVE PETS, CHILDREN, OR THE
ELDERLY UNATTENDED IN PARKED VEHICLES. THE EXTENDED PERIOD OF
HIGH HEAT AND HUMIDITY CAN WORSEN THE EFFECTS OF HEAT STRESS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. TAKE EXTRA PRECAUTIONS
IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE
STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS
AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. DRINK PLENTY OF
WATER, STAY IN AIR-CONDITIONING, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK
ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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